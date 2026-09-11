پخش زنده
امروز: -
مدیر امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف گفت: در آخرین دوره طرح حمایت تحصیلی بنیاد حامیان، ۵۰۰ دانشجو تحت پوشش قرار گرفتند و با همکاری خیرین تلاش میشود ظرفیت این حمایتها افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مهدی سلطانیپویا ، درباره حمایتهای مالی و رفاهی از دانشجویان گفت: وامهای تحصیلی طبق روال هر سال، شامل وامهایی مانند وام خرید لوازم آموزشی، ازدواج و ودیعه مسکن برای دانشجویان متأهل است.
مدیر امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف افزود: هر سال فرآیند مشخصی در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وجود دارد که دانشجویان درخواست خود را ثبت میکنند، درخواستها بررسی و تأیید میشود و پس از آن وامها پرداخت میشوند.
وی با اشاره به حمایتهای بنیاد حامیان این دانشگاه گفت : اتفاق دیگری که در دانشگاه و با کمک بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف انجام شده، اجرای طرحی است که چند سال است در حال اجراست و بر اساس آن، به تعدادی از دانشجویان واجد شرایط در هر ترم کمکهزینه تحصیلی پرداخت میشود.
سلطانیپویا تاکید کرد : در این طرح، دانشجویان واجد شرایط پس از طی فرآیند ثبتنام و امتیازدهی شناسایی میشوند و به تعدادی از آنها مبلغی بهصورت بلاعوض بهعنوان کمکهزینه تحصیلی پرداخت میشود.
وی افزود: اجرای این طرح باعث شده است بتوانیم تعداد قابل توجهی از دانشجویان را تحت پوشش قرار دهیم و با همکاری خیرین نیز تلاش شده است سقف اعتبار و تعداد افرادی که از این حمایتها بهرهمند میشوند، افزایش پیدا کند. در آخرین دوره، ۵۰۰ دانشجو را توانستیم تحت پوشش این طرح قرار دهیم.
مدیر امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف گفت : اداره رفاه و بنیاد حامیان دانشگاه نیز رایزنیهایی با خیرین و افراد مختلف داشته است ، همچنین صندوق های قرضالحسنهای نیز وجود دارد که میتوانند تعدادی از دانشجویان را تحت پوشش حمایتهای مالی قرار دهد و دانشجویان از طریق آن، وامهای خرد دریافت می کنند.
سلطانیپویا با اشاره به حمایتهای درمانی از دانشجویان افزود : با خیرین و بنیاد حامیان دانشگاه نیز تعامل داشتهایم تا بتوانیم بخشی از هزینههای درمان دانشجویان را پوشش دهیم. این حمایتها بر اساس مستنداتی که دانشجویان ارائه میکنند و با توجه به بیماری یا شرایط خاصی که برای آنها پیش آمده است ، انجام میشود و میتواند کمک قابل توجهی برای دانشجویان باشد.
وی همچنین از رایزنی با خیرین برای حمایت از هزینه مسکن دانشجویان خبر داد و گفت : اخیراً با تعدادی از خیرین نیز صحبت شده است تا بتوانند کمکهزینه اجاره مسکن را برای دانشجویان متأهل فراهم کنند که در صورت تأمین این حمایت، بخشی از مبلغ ودیعه مسکن دانشجویان پرداخت میشود تا دانشجو بتواند متناسب با شرایط خود ، منزلی را اجاره کرده و دوره تحصیلش را سپری کند.