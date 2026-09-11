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امام جمعه کرمان با اشاره به لزوم هوشیاری در برابر نفوذ بیگانگان گفت:دشمن با ایجاد دوگانگی و تفرقه به دنبال تضعیف اراده ملی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، حجه الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی با تاکید بر اینکه دشمن پس از ناامیدی از پیروزی نظامی، میدان نبرد را به عرصه «جنگ محاسباتی» و «تفرقه» تغییر داده است، تصریح کرد: دشمن با ترویج دوگانگیهای ساختگی نظیر «جنگ یا مذاکره»، سعی در تضعیف روحیه مردم و ایجاد شکاف بین ملت و مسئولان دارد؛ از این رو هوشیاری آحاد جامعه و مراقبت ویژه مسئولان برای خنثیسازی این توطئهها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی با بیان اینکه امروز دشمن قطعاً از پیروزی نظامی در برابر ایران مأیوس است، اظهار داشت: همه ما شاهد پیروزیهای مقتدرانه رزمندگان اسلام بودهایم و در صورت تداوم شرارتهای دشمن، پیروزیهای چشمگیرتری نیز در راه خواهد بود. با این حال، دشمن تلاش دارد میدان مبارزه را تغییر داده و با نفوذ در دستگاههای محاسباتی مسئولان و ایجاد اختلاف و تفرقه در بدنه جامعه، مردم را نسبت به مسئولان بیاعتماد کرده و روحیه آنان را تضعیف کند.
امام جمعه کرمان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت ساختن «ایران قوی»، افزود: حفظ انسجام ملی، کلید اصلی مقابله با این توطئههاست و مسئولان نیز باید با مراقبتهای لازم، بستر هرگونه نفوذ دشمن را از بین ببرند.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در ادامه بر اهمیت تربیت دینی نسل جوان تاکید کرد و گفت: نظام آموزشی در مدارس و دانشگاهها به عنوان کانونهای تربیت علمی، باید به گونهای عمل کند که نظام اسلامی از آسیبها مصون بماند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ارتقای مستمر توانمندیهای دفاعی کشور برای حفظ بازدارندگی تاکید کرد و افزود: علاوه بر پیشرفتهای دفاعی، توجه ویژه به معیشت مردم نیز باید اولویت مسئولان باشد تا تابآوری جامعه در برابر فشارها تقویت شود.
امام جمعه کرمان همچنین ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت آیتالله مدنی، ایشان را الگویی برجسته در تزکیه نفس و مراقبت از رفتار و گفتار دانست.
وی با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، کودککشی را خوی اصلی این رژیم خواند و از حمایت برخی قدرتها از این کارنامه ننگین انتقاد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در خطبه نخست نماز جمعه، با اشاره به شفابخش بودن قرآن کریم، برخی رذایل اخلاقی نظیر کینه، حسادت، گرایش سیاسی به بیگانگان و جدالهای بیهوده را به عنوان «مرضهای درونی و روحی» برشمرد و تصریح کرد: رعایت عفاف و حجاب نه تنها یک اصل دینی است، بلکه ضامن بقا و سلامت کانون خانوادههاست و بیتوجهی به آن میتواند منجر به فروپاشی بنیانهای اخلاقی جامعه شود.