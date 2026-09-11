رفتار وحشیانه دولتمردان آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به نفرت روزافزون در ایالت‌ها و محدودیت دسترسی به پایگاه‌های نظامی در خلیج فارس و عبور از تنگه هرمز منجر شده است.

محدودیت در عبور از تنگه هرمز و محکومیت در افکار عمومی، نتیجه نبرد با جمهوری اسلامی

محدودیت در عبور از تنگه هرمز و محکومیت در افکار عمومی، نتیجه نبرد با جمهوری اسلامی

انسجام مردم، مسئولان و خادمان امنیت؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیش از شش ماه است که از تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و هنوز داغ شهادت امام امت تازه است و روزگار در انتظار گرفتن انتقام ایشان می‌گذرد.

رفتار وحشیانه دولتمردان آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به نفرت روزافزون در ایالت‌ها و محدودیت در دسترسی به پایگاه‌های نظامی در خلیج فارس و عبور از تنگه هرمز منجر شده است.

گازوئیل ۶ دلاری در آمریکا و عبور محدود شناو‌رها از تنگه هرمز نتیجه جنگ افروزی رئیس جمهور متجاوز به غرب آسیا و منطقه خاورمیانه است.

این اعداد و ارقام تنها بخشی از تبعات حمله امریکا به ایران است که حالا باید مردم امریکا و اروپا هزینه ان را بپردازند؛ اما این طرف، نیرو‌های مسلح در میدان هر روز با شکار زیرسطحی‌ها و شناور‌های امریکا و همچنین مردم مبعوث شده با اتحاد و یکپارچکی مقابل دشمن متجاوز ایستاده‌اند.