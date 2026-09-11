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رفتار وحشیانه دولتمردان آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به نفرت روزافزون در ایالتها و محدودیت دسترسی به پایگاههای نظامی در خلیج فارس و عبور از تنگه هرمز منجر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیش از شش ماه است که از تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران میگذرد و هنوز داغ شهادت امام امت تازه است و روزگار در انتظار گرفتن انتقام ایشان میگذرد.
رفتار وحشیانه دولتمردان آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به نفرت روزافزون در ایالتها و محدودیت در دسترسی به پایگاههای نظامی در خلیج فارس و عبور از تنگه هرمز منجر شده است.
گازوئیل ۶ دلاری در آمریکا و عبور محدود شناورها از تنگه هرمز نتیجه جنگ افروزی رئیس جمهور متجاوز به غرب آسیا و منطقه خاورمیانه است.
این اعداد و ارقام تنها بخشی از تبعات حمله امریکا به ایران است که حالا باید مردم امریکا و اروپا هزینه ان را بپردازند؛ اما این طرف، نیروهای مسلح در میدان هر روز با شکار زیرسطحیها و شناورهای امریکا و همچنین مردم مبعوث شده با اتحاد و یکپارچکی مقابل دشمن متجاوز ایستادهاند.