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امام جمعه مهاباد از یکپارچگی جامعه روحانیت اهل سنت و اهل تشییع در محکومیت ترور ماموستا محمد نزهتی و تقویت اتحاد و همبستگی ملی قدردانی کرد و خواستار برخورد با عاملان این جنایت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبههای نماز جمعه این هفته با محکوم کردن ترور ماموستا محمد نزهتی امام جماعت روستای چیانه پیرانشهر، بر پاسخ قاطع به عاملان و حامیان این جنایت و افرادی که سعی در برهم زدن امنیت کشور دارند تأکید کرد.
ماموستا امامی در ادامه از یکپارچگی جامعه روحانیت در محکومیت این جنایت و تقویت وحدت و انسجام ملی با روشنگری و آگاهی بخشی در حوزههای مختلف هم قدردانی کرد.
امام جمعه مهاباد در بخش دیگری از خطبههای نماز به ویژگیهای پیامبر اکرم (ص) و مکتب ایشان اشاره کرد پیروی از حضرت محمد (ص) و صحابه ایشان را از راههای عاقبت بخیری در دنیا و آخرت دانست.
ماموستا امامی در پایان از نمازگزاران خواست با الگوگیری از زندگی پیامبر اسلام، در کارهای مهم با اطرافیان و افراد صالح مشورت کنند.