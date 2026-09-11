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ارتش لبنان اعلام کرد رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق چارچوب در ۲۰ تیر تاکنون حدود ۷ هزار و ۷۰۰ بار این توافق را نقض کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام ارتش لبنان؛ رژیم صهیونیستی حمله به مناطق مسکونی و نهادها را تشدید کرده که به شهادت و مجروح شدن شماری زیادی، از جمله دهها زن و کودک منجر شد.
به گفته مقامات لبنان، از جمعه گذشته تا کنون، دستکم ۲۹ نفر در جریان حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان به شهادت رسیدند.
شمار شهدای لبنان از آغاز جنگ در اسفند گذشته تاکنون هم به بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ نفر افزایش یافت. بامداد امروز انفجارهایی در داخل اردوگاه عین الحلوه در نزدیکی شهر صیدا و شهرک المنصوری در جنوب لبنان گزارش شد.