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آبادانیها و خرمشهریها این شبها با سلاح بصیرت، در میدان خیابان مقابل حربه های دشمنان خودنمایی می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ۱۹۵ شب است که اگر شبها در ساعت مشخصی سری به خیابانها بزنی مردم ولایت مداری را میبینی که بر سر عهدی که با امامشان بستند ماندند. مرزنشینان غیور و پرچم به دست، که حربههای دشمن را به خوبی تشخیص میدهند و خوب میدانند با چه سلاحی میتوانند مقابل آن ایستادگی کنند.
آنها که از اتحاد، وحدت، بصیرت، مقاومت و میهن دوستی به عنوان سلاحهایی یاد میکنند که این شبها و روزها دشمنان را به عقب رانده است.
حاضران در خیابان همچنان از نیروهای مسلح حمایت میکنند و فریاد میزنند تا پای جان مطیع فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند.