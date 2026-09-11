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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم از انتقال ۵۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف به پارکینگ در جریان اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفات حادثهساز و ناهنجاریهای رانندگی شبانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ غلامرضا صدفی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم گفت: در ادامه اجرای طرحهای ارتقای امنیت ترافیکی و برخورد قاطع با ناهنجاریهای رانندگی، عملیات ویژه پلیس راهور استان قم با هدف برخورد با رانندگان پرخطر و قانونگریز شب گذشته اجرا شد.
وی افزود: این طرح با هدف کاهش تصادفات و برقراری آرامش در معابر شهری اجرا شد و در آن برخورد با تخلفات مخاطرهآمیز از جمله حرکات نمایشی، دوردورهای شبانه و ایجاد آلودگی صوتی در دستور کار قرار گرفت.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم ادامه داد: در این عملیات همچنین با ناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی از جمله سگگردانی در خودرو برخورد شد و در مجموع ۵۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت که مرتکب تخلفات حادثهساز شده بودند، پس از اعمال قانون به پارکینگ منتقل شدند.
سرهنگ صدفی با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس راهور است، گفت: با رانندگانی که با رفتارهای مخاطرهآمیز جان و سلامت سایر شهروندان را به خطر میاندازند، هیچگونه مماشاتی نخواهد شد و برخوردهای قانونی در تمامی ساعات شبانهروز با جدیت ادامه دارد.
وی از خانوادهها خواست با نظارت بر رفتار فرزندان خود، از بروز ناهنجاریهای ترافیکی جلوگیری کنند تا امنیت و آرامش در معابر شهری قم بیش از پیش برقرار شود.