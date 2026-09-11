ایجاد دفتر نمایندگی متقابل ایران و چین در سرخس و گوانجو می‌ تواند هزینه مبادلات و بروکراسی تجاری را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس در حاشیه نشست هیئت اقتصادی خراسان رضوی با تجار و سرمایه‌ گذاران ایرانی ساکن گوانجو اظهار کرد: نشست خوبی با گروهی از بازرگانان ایرانی ساکن گوانجو برگزار و ظرفیت‌ های منطقه آزاد سرخس معرفی شد.

رسول رئیس‌جعفری افزود: در این نشست، زمینه‌ های همکاری گسترده‌ ای به‌ ویژه در حوزه حمل‌ و نقل ریلی و هوایی مطرح شد.

رئیس‌ جعفری ادامه داد: در شرایطی که تنگه هرمز بسته است و کشور در جنگ ناجوانمردانه قرار دارد، باز شدن مسیر تجاری چین به سرخس که یکی از مبدأهای آن گوانگجو است، می‌ تواند نویدبخش این باشد که با سختی کمتری بتوانیم از این پیچ تاریخی عبور کنیم.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس با اشاره به برگزاری هفته سرخس گفت: سرخس یک شهر بزرگ تاریخی در فرهنگ ماست. کافی است به کتاب اسرارالتوحید ابوسعید ابوالخیر مراجعه شود که بیش از ۵۰ بار نام سرخس در آن آمده و در اغلب این موارد از آن به عنوان یک شهر بزرگ بازرگانی نام برده شده است

رئیس‌ جعفری خاطرنشان کرد: حدود چند دهه طول کشید تا بعد از فروپاشی شوروی، این شهر مجددا به کارکرد تاریخی و اقتصادی خود، یعنی مسیر بزرگ بازرگانی و تجارت بین خراسان بزرگ، شرق و غرب خراسان بزرگ و به تبع آن چین در امتداد جاده ابریشم، بازگردد.

وی گفت: سرخس نیازمند یک بازمعرفی و به اصطلاح خارجی آن، ری‌ برندینگ است تا بتواند دوباره به روزهای اوج خود در قرن سوم و چهارم شمسی در حوزه فرهنگ، تاریخ و ادبیات و همچنین در حوزه تجارت و بازرگانی برگردد.

مدیرعامل منطقه آزاد سرخس افزود: «امیدوارم با باز شدن این مسیر کریدور اقتصادی و بازتعریف نقش اقتصادی سرخس در اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی، شاهد شکوفایی و رونق مجدد سرخس باشیم. این رونق و شکوفایی در درجه اول باعث خارج شدن مردم شهرستان از محرومیت و فقر خواهد شد و امیدوارم در گام بعدی بتواند مواهب بسیار زیاد اقتصادی برای خراسان بزرگ و کشور داشته باشد.»

رئیس‌ جعفری با اشاره به موقعیت جغرافیایی سرخس گفت: مسیر ارتباطی‌ کشورهای حوزه شمال شرق و حوزه اوراسیا مانند ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان با آب‌ های آزاد، مسیر ایران است و طبیعتا دروازه ورود آنها سرخس است.

وی ادامه داد: دیپلماسی اقتصادی و فعال کردن مراودات اقتصادی با کشورهایی مانندچین، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان از وظایف منطقه آزاد سرخس است.