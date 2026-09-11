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امام جمعه موقت یزد: پیروزیهای جبهه مقاومت در یمن و بابالمندب نشان میدهد ملتهای مقاوم با اتکا به خداوند و ایستادگی در برابر دشمن، توانستهاند موازنه قدرت را تغییر دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیتالله سید محمدرضا مدرسی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر یزد، با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: تقوا دربردارنده همه خیرها و نیکیهااست و انسان با رعایت تقوای الهی میتواند به خیر دنیا و آخرت دست پیدا کند.وی با تأکید بر اهمیت حسنظن به خداوند افزود: انسان باید خداوند را با اسماء و صفات نیکوی او بشناسد و بداند که ذات اقدس الهی سرچشمه خیر، رحمت و نیکی است.
امام جمعه موقت یزد ادامه داد: یکی از عوامل مهم در دعا و استغفار، شناخت درست خداوند است و انسان باید با شناخت قدرت، رحمت و غفران الهی، با امید و حسنظن از پروردگار درخواست کند.آیت الله مدرسی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به پیروزیهای جبهه مقاومت در یمن و بابالمندب گفت: ملتهایی که سالها زیر فشار و سلطه قدرتهای استکباری قرار داشتند، امروز در برابر آمریکا و متحدانش ایستادهاند و پیروزیهای بزرگی را رقم زدهاند.
وی با انتقاد از عملکرد سازمانهای بینالمللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی افزود: مدعیان حقوق بشر در حالی از قوانین بینالمللی سخن میگویند که در برابر جنایات گسترده علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه سکوت کردهاند.
امام جمعه موقت یزد با اشاره به افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اگر کشور در سالهای گذشته مسیر عقبنشینی و کنار گذاشتن توان دفاعی و نظامی را انتخاب کرده بود، امروز به این سطح از قدرت و بازدارندگی دست پیدا نمیکرد.
آیت الله مدرسی تأکید کرد: مشکلات اقتصادی مردم باید با جدیت پیگیری شود، اما ملت ایران عزت، استقلال و دین خود را فدای فشارهای اقتصادی نخواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: پیشرفت و حرکت همواره با سختی همراه است و جمهوری اسلامی ایران باید با توکل به خداوند و ایستادگی در برابر دشمن، مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.