به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این خبرگزاری به نقل از مقامات رسمی مزدوران یمنی وابسته به عربستان گزارش داد که ارتش و کمیته های مردمی توانسته اند جزیره میون را به کنترل خود درآورند و با این اقدام، تسلط بر تنگه راهبردی باب المندب را تکمیل کنند.

این خبرگزاری تأکید کرد: نیروهای یمن به شهر «ذوباب» استان تعز در مجاورت تنگه باب المندب رسیدند.

همچنین بر اساس تصاویر ثبت شده توسط شبکه اطلاعات آتش سوزی ناسا برخی منابع اعلام کردند: حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن یکی از تأسیسات ایستگاه پمپاژ خط لوله شرق به غرب عربستان را، هدف قرار داده است.

در خبر دیگری از یمن شبکه الجزیره اعلام کرد که جنگنده های عربستان به بندر و فرودگاه المخا حمله کرده اند.