نام شهید دانش‌آموز «متین صفاییان» که در جریان حملات رژیم غاصب صهیونیستی به تهران به شهادت رسید، با هدف پاسداشت شهادت معصومانه او و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بر کوچه «نیایش» در جماران ماندگار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی حق‌بین، شهردار منطقه یک، گفت: آیین نامگذاری کوچه «نیایش» به نام شهید والامقام دانش‌آموز «متین صفاییان» در راستای اجرای مصوبه چهارصدمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران و با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام شد.

وی با اشاره به شهادت مظلومانه و معصومانه این دانش‌آموز در جریان جنگ ۱۲ روزه افزود: نامگذاری این معبر، ادای احترام به شهیدی است که در حملات جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی جان خود را از دست داد و باید یاد و نام این شهدای مظلوم در حافظه شهر و میان نسل‌های آینده ماندگار بماند.

این مراسم با حضور جمعی از معتمدان محلی محله جماران، مدیران شهری ناحیه ۴ و منطقه یک و مسئول امور ایثارگران و... برگزار و ضمن رونمایی از تابلوی معبر، یاد و خاطره شهید «متین صفاییان» گرامی داشته شد.

شهید متین صفاییان از شهدای دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه بود که در پی اصابت موشک به محدوده میدان تجریش در خردادماه سال گذشته، مظلومانه به شهادت رسید.