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ملیپوش کشتی فرنگی قم هشتم مهرماه در رقابتهای وزن ۶۷ کیلوگرم بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به میدان میرود تا برای کسب افتخار در این رویداد مهم قارهای مبارزه کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدجواد رضایی، ملیپوش کشتی فرنگی قم، چهارشنبه هشتم مهرماه در چارچوب بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ مبارزات خود را در وزن ۶۷ کیلوگرم آغاز خواهد کرد.
رضایی در این دوره از بازیهای آسیایی، نماینده کشتی فرنگی ایران در وزن ۶۷ کیلوگرم است و بر اساس برنامه رسمی مسابقات، رقابتهای این وزن از ساعت پنج صبح به وقت ایران در ناگویا آغاز میشود.
ملیپوش قمی کشتی فرنگی در روز هشتم مهرماه کار خود را در جدول رقابتهای وزن ۶۷ کیلوگرم دنبال خواهد کرد و از ساعات ابتدایی روز برای رسیدن به مراحل پایانی این وزن به روی تشک میرود.
بر اساس برنامه مسابقات، مبارزات ردهبندی و فینال وزن ۶۷ کیلوگرم نیز از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد تا تکلیف مدالهای این وزن مشخص شود.