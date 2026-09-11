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نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: مسئولان باید مشکلات مردم را بشنوند و برای رفع آنها با جدیت اقدام کنند و در برابر مردم، خود را خدمتگزار بدانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیتالله شعبانی موثقی، امام جمعه همدان در خطبههای امروز نماز جمعه این شهر، با اشاره به پیروزیهای اخیر مقاومت یمن، گفت: یمنیها در چند روز گذشته پیروزیهای بزرگی به دست آوردهاند و اگر جبهه مقاومت بر بابالمندب مسلط شود، قادر خواهد بود نبض انرژی جهان را به خوبی کنترل کند.
وی افزود: بابالمندب یکی از گذرگاههای مهم و راهبردی در منطقه است و تسلط جبهه مقاومت بر این منطقه میتواند معادلات انرژی و تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
آیتالله شعبانی موثقی با بیان اینکه یمن در برابر دشمنان ایستادگی کرده است، اظهار کرد: آنچه امروز در یمن شاهد آن هستیم، نمونهای از ایستادگی ملتی است که در برابر فشارها و تهدیدها عقبنشینی نکرده است.
نماینده ولی فقیه در استان به جنگ رسانهای و تبلیعاتی دشمن اشاره کرد و گفت: دشمن هیچ گاه نمیخواهد پیروزیهای جبهه مقاومت بیان شود و تمامی تبلیعات اخیر خود معطوف به تپه علی طاهر نموده است.
امام جمعه همدان با تأکید بر اینکه امت برتر تنها اهل شعار نیست، بلکه در میدان عمل و در برابر سختیها و دشمنان ایستادگی میکند، افزود: ملت ایران با وجود فشارهای اقتصادی، تحریمها و توطئههای دشمن، همچنان پای آرمانهای خود ایستاده است.
وی با اشاره به جنگ روانی دشمن گفت: دشمن تلاش میکند با بزرگنمایی مشکلات و ایجاد ناامیدی، ذهن مردم را هدف قرار دهد و نباید اجازه دهیم در زمین دشمن بازی کنیم.
آیتالله شعبانی موثقی با اشاره به مشکلات اقتصادی و گرانی نیز گفت: مسئولان باید مشکلات مردم را بشنوند و برای رفع آنها با جدیت اقدام کنند و در برابر مردم، خود را خدمتگزار بدانند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت رسیدگی سریع به مسائل زیستمحیطی و مشکلات ناشی از فعالیت برخی کارگاهها و آلودگیها، افزود: سلامت مردم باید با جدیت بیشتری مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
امام جمعه همدان با اشاره به شخصیتهایی همچون شهید آیتالله مدنی و آیتالله طالقانی، بر ضرورت تداوم مسیر خدمت، ایستادگی و دفاع از آرمانهای انقلاب تأکید کرد.
وی همچنین به مشکل آلودگی زمینهای اطراف روستای انصارالامام اشاره کرد و گفت: ضروری است مسولان در این زمینه ورود پیدا کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.