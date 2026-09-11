به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، مسئول برگزاری مسابقات کیوکوشین کاراته کشور گفت: در این دوره از مسابقات۶۵۰ کاراته کار از ۸ استان کشور در دو بخش کمیته و کاتا باهم به رقابت پرداختند.

خزایی افزود: این مسابقات در ۵ رده سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به مدت دو روز در مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار شد.

وی گفت: برگزیدگان این دوره از مسابقات علاوه بر دریافت حکم و کمربند قهرمانی برای رقابت در مسابقات جهانی کیوکوشین کاراته اعزام خواهند شد.