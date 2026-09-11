پخش زنده
امروز: -
شبکه ورزش مسابقات والیبال هلند و بلژیک و فوتبال تیمهای سویا و والنسیا از سری رقابتهای فوتبال لیگ لالیگا اسپانیا را زنده پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سومین روز از شروع رقابتهای والیبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۶، امروز دیدار دو تیم هلند و بلژیک پخش می شود.
این دیدار از ساعت ۱۷:۳۰ با گزارشگری مهرداد رزاقیان پخش میشود.
مسابقات والیبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۶، از ۱۸ شهریور آغاز شده و تیمهای شرکتکننده به دنبال کسب عنوان قهرمانی و سهمیه المپیک هستند. قهرمانی در این دوره از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است، زیرا علاوه بر کسب مدال، تیم قهرمان میتواند به بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس راه یابد.
در چارچوب رقابتهای فوتبال لیگ لالیگا اسپانیا فصل ۲۷_۲۰۲۶، امشب جدال تیمهای سویا و والنسیا با گزارشگری محسن ابوفاضلی زنده پخش میشود.
سویا با ۴ بازی و کسب ۷ امتیاز در رتبه هفتم و والنسیا با همین تعداد بازی و یک امتیاز در رده ۲۰ جدول ایستاده است.
پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابتها رئال مادرید است که تاکنون ۳۶ بار قهرمان لالیگا شده و همچنان رکورددار قهرمانی در فوتبال اسپانیاست. فصل ۲۰۲۶-۲۷ نیز میتواند بار دیگر صحنه رقابتی جذاب میان غولهای اسپانیا برای کسب معتبرترین جام داخلی این کشور باشد.