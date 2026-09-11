به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از اواخر وقت امروز جمعه ۲۰ شهریورماه تا پایان روز شنبه ۲۱ شهریورماه، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق شدید در ارتفاعات حوزه شاهرود، منطقه طارم سفلی و رودخانه‌های شمالی مشرف به دشت قزوین وجود دارد.

این شرکت ضمن اعلام وضعیت هشدار، از تمامی شهروندان، گردشگران و ساکنان حاشیه رودخانه‌ها خواست با توجه به احتمال وقوع سیلاب ناگهانی و آب‌گرفتگی معابر عمومی، از هرگونه تردد، استقرار، تجمع و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها، آبراهه‌ها و تأسیسات آبی به‌طور جد خودداری کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که حتی رودخانه‌های فاقد آب نیز به دلیل ماهیت سیلابی منطقه و احتمال وقوع سیل‌های ناگهانی، نقاط پرخطر محسوب می‌شوند و لازم است هموطنان برای حفظ سلامت خود و خانواده‌هایشان، هشدار‌ها را جدی گرفته و از نزدیک شدن به این نقاط پرهیز کنند.