امام جمعه موقت اهواز گفت: به برکت تنگه هرمز در آینده هیچ کشور ظالمی نمی‌تواند علیه ایران اقدامی کند و امنیت ایران با این تنگه تامین خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت‌الله محسن حیدری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اهواز در مصلای مهدیه امام خمینی، با تبریک پیروزی انصارالله یمن در فتح تنگه باب‌المندب، ابراز امیدواری کرد تا پیروزی‌های دیگری نصیب جبهه مقاومت شود.

وی با تاکید بر اینکه ۲ تنگه استراتژیک هرمز و باب المندب قدرت بازدارندگی دارند، افزود: افراد غرب زده و وطن فروشی که اعتقاد دارند باید جنگ را تمام کنیم یعنی تنگه هرمز را در اختیار آمریکا قرار دهیم، نمی‌دانند که تنگه هرمز ناموس ملت ایران است.

آیت الله حیدری با اشاره به شباهت‌های جنگ احزاب با جنگ تحمیلی فعلی بر کشور ایران اظهار کرد: کشور‌های مزدور عرب خلیج فارس در جنگ تحمیلی به کمک آمریکا و اسرائیل جنایتکار و منحوس آمدند و خاک و امکانات خود را در اختیار آنها قرار دادند.

امام جمعه موقت اهواز ادامه داد: حتی برخی کشور‌های اروپایی و در داخل مزدوران دشمن و افراد بی بصیرت تلاش کردند در کنار دشمن قرار گیرند که البته هیچ اقدامی نتوانستند بکنند همانگونه که احزاب می‌خواستند اسلام را از بین ببرند.

آیت الله حیدری اظهار کرد: منتظریم که دشمنان اسلام با خفت و خواری خلیج فارس و غرب آسیا را ترک کنند و پای آمریکای جنایتکار قطع شود.

وی اضافه کرد: در هفته گذشته بنابر پیشنهاد آژانس بین المللی هسته‌ای و شورای حکام قطعنامه‌ای تصویب و به شورای امنیت انتقال یافت که تحریم‌هایی که به واسطه پایان تاریخ برجام رسما بی اثر شده بود دوباره برگردانده شود که به نتیجه نرسید.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به نکات حکیمانه بیانات رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت گفت: ایشان با تقدیر از خدمات دولت، از دولتمردان خواستند احساس ضعف نکرده و کمبود‌ها را مطرح نکنند، بلکه برای حل مشکلات برنامه‌ریزی کرده و اقدام عاجل انجام دهند.

آیت الله حیدری تاکید کرد: بنا به فرمایش رهبری ابراز ضعف در مقابل مشکلات به دشمن روحیه می‌دهد و روحیه ملت را ضعیف می‌کند.

وی اظهار کرد: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب، انسجام و وحدت ملی باید به عنوان یک راهبرد اساسی پیوست تمام برنامه‌ها قرار گیرد.

امام جمعه موقت اهواز اضافه کرد: بنا به فرموده ایشان، با هر فردی که بخواهد دوگانه‌سازی موهوم (جنگ یا مذاکره) ایجاد کند و به آن دامن بزند تا وحدت و انسجام ملت خدشه‌دار شود، از طریق قوه قضائیه برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

آیت الله حیدری تاکید کرد: خداوند رهبری مجاهد و مدبر و شجاع به ملت عطا کرده که در خطرناک‌ترین شرایط تاریخی بعد از انقلاب توانست ملت و دولت را اداره و همه جبهه‌ها را کنترل کند.

وی اظهار کرد: همه پیروزی‌ها به برکت ولایت فقیه است و از مردم به علت پایبندی به حضور در تجمعات شبانه تشکر می‌کنم.