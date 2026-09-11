به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مبشری از آغاز جشن عاطفه‌ها در استان یزد خبر داد و گفت: این طرح با هدف تامین لوازم‌التحریر و سایر نیاز‌های تحصیلی هشت هزار دانش‌آموز نیازمند یزدی آغاز شده و تا نیمه مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ۱۹۵ پایگاه توسط مراکز نیکوکاری، ادارات کمیته امداد سراسر استان یزد و همچنین در محل برگزاری نماز جمعه برپا شده است. همچنین پیش‌بینی کرده‌ایم که این جشن در یک‌هزار مدرسه سطح استان یزد نیز برگزار شود.

مبشری تاکید کرد: تمام کمک‌های مردمی اعم از نقدی و غیرنقدی، به صورت بسته‌های لوازم‌التحریر آماده و بلافاصله پس از جمع‌آوری، بین دانش‌آموزان شناسایی شده توزیع خواهد شد تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل فقر، از تحصیل باز نماند. وی از مردم خیر و نیکوکار یزد خواست تا در این حرکت خداپسندانه مشارکت کنند. برای مشارکت در این طرح، مردم می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۸۱۳۶۷۷۷۷۷۷ یا از طریق کد دستوری #۰۳۵*۸۸۷۷* به دست دانش‌آموزان نیازمند برسانند.