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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد:جشن عاطفهها با هدف تامین مایحتاج تحصیلی ۸ هزار دانشآموز نیازمند یزدی در پایگاه های نماز جمعه، مدارس وپایگاه های سطح شهر تا نیمه مهرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مبشری از آغاز جشن عاطفهها در استان یزد خبر داد و گفت: این طرح با هدف تامین لوازمالتحریر و سایر نیازهای تحصیلی هشت هزار دانشآموز نیازمند یزدی آغاز شده و تا نیمه مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: ۱۹۵ پایگاه توسط مراکز نیکوکاری، ادارات کمیته امداد سراسر استان یزد و همچنین در محل برگزاری نماز جمعه برپا شده است. همچنین پیشبینی کردهایم که این جشن در یکهزار مدرسه سطح استان یزد نیز برگزار شود.
مبشری تاکید کرد: تمام کمکهای مردمی اعم از نقدی و غیرنقدی، به صورت بستههای لوازمالتحریر آماده و بلافاصله پس از جمعآوری، بین دانشآموزان شناسایی شده توزیع خواهد شد تا هیچ دانشآموزی به دلیل فقر، از تحصیل باز نماند. وی از مردم خیر و نیکوکار یزد خواست تا در این حرکت خداپسندانه مشارکت کنند. برای مشارکت در این طرح، مردم میتوانند کمکهای خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۸۱۳۶۷۷۷۷۷۷ یا از طریق کد دستوری #۰۳۵*۸۸۷۷* به دست دانشآموزان نیازمند برسانند.