\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u067e\u06cc\u0634\u0628\u0631\u062f \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0648 \u062a\u0633\u0631\u06cc\u0639 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0646\u062f \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644 \u0648 \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0639\u0645\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n