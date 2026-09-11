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قسمت چهارم مجموعه تلویزیونی «کارآگاه علوی ۳» با عنوان «خانه ییلاقی»، امشب از شبکه یک پخش میشود و نشان قسمت دوم «مرد سه هزار چهره» هم منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «کارآگاه علوی ۳» به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی، تهیهکنندگی پرویز امیری و نویسندگی حسن هدایت، روایتی پلیسی و تاریخی از پروندههای جنایی در بستر سالهای پایانی پهلوی اول است.
در قسمت چهارم این مجموعه با عنوان «خانه ییلاقی»، قتل تاجری قدیمی به نام «رستمتاش» در یک خانه ییلاقی، پروندهای تازه را پیش روی کارآگاه علوی قرار میدهد و او برای کشف حقیقت و شناسایی عامل این جنایت وارد ماجرایی پیچیده میشود.
بهنام تشکر در نقش کارآگاه علوی، در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته است.
قسمت چهارم «کارآگاه علوی ۳» امشب ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک پخش و روز بعد ساعتهای ۱:۳۰ بامداد و ۱۵:۱۵ بازپخش می شود.
این مجموعه به کارگردانی مهران مدیری، تهیهکنندگی جواد فرحانی و نویسندگی امین انتظاری، احمدرضا کاظمی و محمدامین فرشادمهر تولید شده و قرار است امشب از شبکه سه پخش شود.
قسمت دوم، ماجراهای مسعود شصتچی وارد مرحلهای تازه میشود، موقعیتهایی که از دل یک اتفاق ساده شکل میگیرند و بهتدریج او را با دردسرها و اتفاقات جدیتری مواجه میکنند.
مجموعه «مرد سه هزار چهره» جمعهها ساعت ۲۰:۱۵ پخش و روز بعد ساعتهای ۰۰:۳۰ بامداد، ۱۰ و ۱۴ بازپخش می شود.