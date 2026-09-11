به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «کارآگاه علوی ۳» به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی، تهیه‌کنندگی پرویز امیری و نویسندگی حسن هدایت، روایتی پلیسی و تاریخی از پرونده‌های جنایی در بستر سال‌های پایانی پهلوی اول است.

در قسمت چهارم این مجموعه با عنوان «خانه ییلاقی»، قتل تاجری قدیمی به نام «رستم‌تاش» در یک خانه ییلاقی، پرونده‌ای تازه را پیش روی کارآگاه علوی قرار می‌دهد و او برای کشف حقیقت و شناسایی عامل این جنایت وارد ماجرایی پیچیده می‌شود.

بهنام تشکر در نقش کارآگاه علوی، در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته است.

قسمت چهارم «کارآگاه علوی ۳» امشب ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک پخش و روز بعد ساعت‌های ۱:۳۰ بامداد و ۱۵:۱۵ بازپخش می شود.