به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در جمع نماز گزاران با بیان اینکه تاکید کرد: این موضوع به این معنی است که دشمن معتقد است ایران باید به شش یا هفت بخش تجزیه شود و ۷۵ درصد مردم نیز نیرو‌های مسلح اعتماد دارند.

وی با اشاره به رضایت مردمی از تأمین کالا‌های اساسی مردم با وجود گرانی حاکم بر کالا‌ها گفت: دشمن متصور بود اگر جنگ ۲۰ روز ادامه پیدا کند، در ایران قحطی ایجاد می‌شود و این شرایط نتیجه تدابیر رهبر امام شهید بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی بااشاره به مخالفت ۶۷ درصدی مردم با توقف غنی‌سازی بیان کرد: مردم خواهان کنترل تنگه هرمز از سوی نیرو‌های مسلح هستند بطوریکه زمان آن گذشته است که دشمن بخواهد با ما برای سه سانتریفیوژ مذاکره کند.

امام جمعه کاشان با اشاره به صدور قطعنامه شورای حکام به واسطه نبود اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای تاکید کرد: هیچ کدام از این موارد موضوع جدیدی نیست و به قول معروف این موضوع جمع صفر با صفر‌های دیگر است.

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه طرح شهید خلیلی توان بازگرداندن عفاف و حجاب را به جامعه دارد، تاکید کرد: اجرای این طرح را از سپاه مطالبه داریم بنابراین باید بشارت داد این چادر و حجاب زنان ما عامل عصبانیت دشمن در اروپا و آمریکا شده است.

امام جمعه کاشان همچنین با اشاره به شکار زیردریایی نوین بدست نیرو‌های دریایی سپاه پاسداران و قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد آن تاکید کرد: جمهوری اسلامی این زیردریایی هوشمند را شناسایی کرد در حالی که کاملا مخفی‌کاری بوده است و با اقدامات پیچیده مغز این زیردریایی هوشمند را هک کرد و آن را سالم به غنیمت گرفت و سال‌ها می‌تواند تجهیزات ما را به روز کند و علیه دشمن به کار گرفته شود.