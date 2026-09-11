مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ، از طراحی و اجرای طرح «سفیران شهدایی» و «مهر شهدایی» بعنوان برنامه‌های ویژه این اداره کل برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ زهرا پناهی‌روا گفت: در طرح «سفیران شهدایی» ، تلاش می‌شود هر یک از فرهنگیان در سراسر کشور ، یکی از شهدای دانش‌آموز یا فرهنگی را به عنوان «سفیر» خود انتخاب کند تا سیره و سبک زندگی آن شهید ، در رفتار، گفتار و تصمیم‌های روزمره او مورد توجه و الگوبرداری قرار گیرد و او را ناظر بر اعمال و رفتار خویش بداند .

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ، با تشریح برنامه‌های این اداره‌ کل برای سال تحصیلی جدید افزود : در سال تحصیلی جدید هدف این است که هر فرهنگی در سراسر کشور ، یکی از شهدای دانش‌آموز یا فرهنگی را به عنوان سفیر خود قرار دهد.

وی گفت: این کار باید به‌تدریج در میان فرهنگیان شکل بگیرد؛ به این معنا که هر فرد بتواند با معرفی شهید منتخب خود، پیوندی میان سیره آن شهید و مسئولیت‌های فردی و حرفه‌ای خود ایجاد کند..

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این طرح باید در همه سطوح آموزش و پرورش دنبال شود، افزود : تلاش می‌کنیم استان‌ها نیز به سمت انتخاب شهدای دانش‌آموز و فرهنگی همان استان به عنوان سفیران شهدایی حرکت کنند تا این طرح با ظرفیت‌های بومی هر منطقه پیوند بخورد.

وی گفت : در این راستا، اداره‌های شاهد و ایثارگران می‌توانند اسامی شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را در اختیار فرهنگیان، دبیران، رؤسای دانشگاه‌ها، استادان دانشگاه فرهنگیان و مسئولان مربوط قرار دهند تا همه افراد بتوانند با انتخاب یک شهید، این الگو را در مسیر فعالیت‌های خود دنبال کنند.

«مهر شهدایی»؛ همراهی فرزندان شهدا در نخستین روز مدرسه

پناهی‌روا ، همچنین از اجرای برنامه «مهر شهدایی» به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های ویژه این حوزه در پروژه مهر خبر داد و گفت: این برنامه با محوریت فرزندان شهدا و با هدف همراهی مسئولان لشکری و کشوری با این دانش‌آموزان در آیین بازگشایی مدارس دنبال می‌شود.

وی افزود: در این طرح پیش‌بینی شده است مسئولان در روز‌های مرتبط با بازگشایی مدارس، از جمله روز غنچه‌ها و اول مهر، با حضور در کنار خانواده‌های شهدا، فرزندان شهدا را از منزل تا مدرسه همراهی کنند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت : برای اجرای این برنامه لازم است رؤسای اداره های شاهد و ایثارگران، اسامی و اطلاعات مورد نیاز فرزندان شهدا را در اختیار مسئولان مربوط قرار دهند تا سازوکار اجرای این طرح در استان‌ها و مناطق فراهم شود.

پناهی‌روا با اشاره به برنامه‌های جاری در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس افزود : در کنار برنامه‌های ویژه‌ای مانند «سفیران شهدایی» و «مهر شهدایی»، برنامه‌های مرتبط با «قاعده شهید» نیز باید در تمامی مدارس جاری و ساری باشد.

وی تاکید کرد: کلید واژه‌هایی که رهبر معظم انقلاب درباره نسل جوان، دانش‌آموزان و فرهنگیان مطرح کرده‌اند، باید در اختیار مدارس، اداره های آموزش و پرورش، رؤسا و معاونان قرار گیرد تا این مفاهیم در برنامه‌های فرهنگی مورد استفاده قرار بگیرد.