گلزار شهدای سرحدآباد فردیس میزبان مردم ولایتمداری بود که برای آخرین بدرقه پدر شهیدان حسین و سعید یساولی به خانه ابدی حضور پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، پدر والامقام شهیدان حسین و سعید یساولی که بعنوان یک خانواده انقلابی، وطن دوست و ورزشکار شناخته می شوند در سن ۹۰ سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

شهید حسین یساولی در سال ۱۳۶۱ همزمان با جنگ دفاع مقدس در عملیات فتح خرمشهر و شهید سعید یساولی در سال ۱۳۷۰ در درگیری با اشرار و منافقین در زاهدان به فیض شهادت نائل آمدند.