پخش زنده
امروز: -
آیت الله فلاحتی امروز در خطبههای نماز جمعه رشت با تأکید بر هوشیاری مردم در برابر توطئههای دشمن گفت: دشمنان با ایجاد ناامیدی و برجستهسازی مشکلات به دنبال فاصله انداختن میان مردم و نظام اسلامی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولیفقیه در گیلان امروز در خطبههای نماز جمعه رشت در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه این شهر ، با اشاره به آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: دشمنان داخلی و خارجی در این مقطع تلاش میکنند با فضاسازی رسانهای، ایجاد یأس و بزرگنمایی مشکلات، مردم را از انقلاب و نظام اسلامی دور کنند.
آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه ملت ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی و در حوادث و جنگهای مختلف، بهویژه جنگهای تحمیلی و اخیر، مقاومتر از گذشته شده است، افزود: مردم ایران از تابآوری و ظرفیت بالایی برخوردارند و دشمن تاکنون نتوانسته است ملت ایران را بهدرستی بشناسد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مشکلات اقتصادی گفت: مسئولان باید از شعار فاصله بگیرند و برای رفع دغدغههای معیشتی مردم، مهار تورم، کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش بیکاری تلاش بیشتری کنند.
خطیب جمعه رشت، رونق تولید، جذب سرمایهگذاری و کاهش وابستگی اقتصادی را ضروری دانست و افزود: تولید کشور باید به جایی برسد که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینه افزایش صادرات نیز فراهم شود.
نماینده ولیفقیه در گیلان همچنین نقش رسانهها را در مقابله با عملیات روانی دشمن مهم دانست و گفت: رسانهها باید با روشنگری، اجازه ندهند دشمن از مشکلات و کاستیها برای ایجاد ناامیدی و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی سوءاستفاده کند.
نماینده ولیفقیه در گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله فلسطین، تأکید کرد: با وجود جنایتهای رژیم صهیونیستی، آرمان فلسطین جهانیتر شده و مردم جهان بیش از گذشته با مظلومیت مردم فلسطین و بهویژه کودکان این سرزمین آشنا شدهاند.
آیتالله فلاحتی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و همکاریهای نظامی برخی کشورهای منطقه با آمریکا گفت: جمهوری اسلامی ایران توان موشکی خود را متناسب با تهدیدها توسعه خواهد داد و دشمنان نخواهند توانست امنیت خود را با تکیه بر حضور آمریکا در منطقه تضمین کنند.