به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در بیست‌وچهارمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا و در رقابت‌های رده سنی زیر ۲۱ سال، دختران ایران نمایشی مقتدرانه داشتند که در این میان، غزل فتحی، نماینده وزن منفی ۵۰ کیلوگرم و عضو لرستانی تیم ملی، با عملکردی بی‌نقص سکوی نخست آسیا را فتح کرد.



فتحی در دور نخست با نتیجه قاطع ۸ بر صفر نماینده کشور میزبان (اردن) را مغلوب کرد و در مرحله بعد نیز با حساب ۲ بر صفر از سد حریفی از کشور هند گذشت تا مقتدرانه راهی دیدار پایانی شود.



این بانوی پرافتخار لرستانی در دیدار فینال نیز مقابل «جود مایاجان» از عربستان سعودی به روی تاتامی رفت و با اقتدار تمام و با نتیجه سنگین ۱۱ بر یک، حریف خود را در هم کوبید و مدال ارزشمند طلای آسیا را از آن خود کرد.



در پایان بیست‌وچهارمین دوره مسابقات کاراته پایه آسیا در اردن، کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با کسب مجموع ۳۱ مدال رنگارنگ (۱۱ طلا، ۱۲ نقره و ۸ برنز) مقتدرانه در جایگاه اول جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت و بر بام آسیا ایستاد.



تیم‌های عربستان با ۷ طلا، ۶ نقره و ۹ برنز و اردن با ۷ طلا، ۲ نقره و ۱۶ برنز به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.