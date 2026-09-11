برگزاری کلاس‌های آموزش اسلحه‌شناسی، امداد و نجات، رسانه و فرهنگی در ۲۸ پایگاه بسیج حوزه شهری اسدآباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، از ابتدای ماه رمضان تاکنون، ۴ هزار و ۲۰۰ نفر داوطلبانه در دوره‌های نظامی شرکت کرده و ۱۵۰ گروه نیز برای مسابقات میدان‌یار آموزش می‌بینند.



فرمانده حوزه بسیج شهری اسدآباد گفت: در این پایگاه‌ها کلاس‌های آموزش اسلحه‌شناسی، امداد و نجات، رسانه و فعالیت‌های فرهنگی در حال برگزاری است و بسیجیان در این دوره‌ها مهارت‌های مورد نیاز را فرا می‌گیرند.

سروان پاسدار سجاد صادقی‌منش همچنین از آموزش ۱۵۰ گروه برای حضور در مسابقات «میدان‌یار» خبر داد و گفت: این گروه‌ها هم‌اکنون در حال گذراندن آموزش‌های لازم برای شرکت در این مسابقات هستند.

وی هدف از برگزاری این دوره‌ها را ارتقای آمادگی، مهارت‌آموزی و تقویت توانمندی‌های بسیجیان عنوان کرد.