مسیر ساکنان جوادیه ۵ کیلومتر کوتاه تر شد
شهردار منطقه ۱۶ با اعلام زمان بهرهبرداری از آخرین مرحله طرح اصلاحی تقاطع بزرگراههای شهید نواب صفوی و تندگویان، از افتتاح رسمی پل دوربرگردان این تقاطع در روز شنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
حسین کاشانیپور اعلام کرد از روز شنبه آینده، پل دوربرگردان شرق به شرق این تقاطع به طور کامل آماده بهرهبرداری عمومی خواهد بود و این پروژه با حذف پیمایشهای اضافی، مسیر دسترسی ساکنان جوادیه به میدان بهمن را به شکلی بیسابقه تسهیل میکند.
وی با اشاره به چالشهای ترافیکی پیشین این منطقه گفت: پیش از این، به دلیل نبود دسترسی مستقیم، ساکنان محله جوادیه ناچار بودند برای رسیدن به میدان بهمن، حدود ۵ کیلومتر مسیر اضافی را طی کنند که این موضوع هم باعث ایجاد گرههای ترافیکی در بزرگراه تندگویان میشد و شهروندان این منطقه و تهرانی سوخت بیشتری را برای پیمایش مصرف میکردند.
کاشانیپور با اشاره به مشخصات فنی این پروژه افزود: این پل دوربرگردان که دارای ۲۷۴ متر طول و عرشه ۲۲ متری است، با استفاده از تکنولوژیهای نوین و قطعات پیشساخته ساخته شده است. هدف نهایی ما از اجرای این طرح سهسطحی، ایجاد یک جریان ترافیکی روان، کاهش پیمایشهای اضافی و ساماندهی کامل دسترسیهای منطقه ۱۶ است.
وی در پایان خاطرنشان کرد که با افتتاح این طرح در روز شنبه، یکی از مهمترین اهداف برنامهی عملیاتی شهرداری در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود وضعیت ترافیک شهری محقق خواهد شد.