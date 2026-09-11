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امام جمعه بهنمیر، با ارزیابی میزان خسارات ناشی از طوفان اخیر در این شهر بر لزوم تجدیدنظر در سرعت تحقق وعدههای حمایتی و پرداخت تسهیلات به آسیبدیدگان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه بهنمیر، با ارزیابی میزان خسارات ناشی از طوفان اخیر در این شهر، ضمن قدردانی از حضور جهادی مسئولان استانی و شهرستانی، بر لزوم تجدیدنظر در سرعت تحقق وعدههای حمایتی و پرداخت تسهیلات به آسیبدیدگان تأکید کرد.
امام جمعه بهنمیر، در خطبههای خود با اشاره به اثرات ویرانگر طوفان و بارشهای شدید اخیر در استان مازندران و بهویژه شهر بهنمیر، از تخریب گسترده منازل و ساختمانها خبر داد.
حجتالاسلام موسیزاده با ارائه آماری از ابعاد این حوادث، تصریح کرد که تا روز گذشته، قریب به ۳۰۷ ساختمان در شهر و بخش بهنمیر دچار تخریب شدهاند.
وی افزود : حجم این تخریبها در برخی موارد از ۲۰ درصد آغاز شده و در برخی موارد تا ۸۰ درصد به تخریب کامل رسیده است که این امر، نیاز به حمایتی سریع و گسترده را بیش از پیش میکند.
امام جمعه بهنمیر در ادامه سخنان خود از حضور میدانی و جهادی فرماندار، استاندار و مدیران شهری در بهنمیر قدردانی کرد و برگزاری جلسه پیگیری در شهرداری این شهر را گامی مثبت ارزیابی نمود.
وی با اشاره به وعدههای داده شده توسط مقام استانی در خصوص ارائه تسهیلات بانکی، وامهای حمایتی و کمکهای بلاعوض به خانوادههای آسیبدیده، تأکید کرد: انتظار داریم این وعدهها که مردم چشمانتظار تحقق آنها هستند، در کوتاهترین زمان ممکن به واقعیت تبدیل شود.