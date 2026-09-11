مرکز مدیریت راه‌های کشور با انتشار اطلاعیه‌ای، از ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال جهت تخلیه بار ترافیکی خبر داد و از سنگینی ترافیک در چندین محور اصلی دیگر نیز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مدیریت راه‌های کشور در آخرین به‌روزرسانی وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی، اعلام کرد که به منظور تخلیه بار ترافیکی، تردد از مسیر جنوب به شمال در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۴ امروز تا اطلاع بعدی ممنوع می‌باشد.

وضعیت ترافیکی محور چالوس و آزادراه تهران-شمال

بر اساس این اطلاعیه، ترافیک وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و همچنین در مسیر شمال به جنوب همین محور، در حدفاصل میانک تا مکارود، سنگین گزارش شده است. همچنین در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال، ترافیک در محدوده انتهای آزادراه سنگین است.

وضعیت محور هراز و آزادراه رشت-قزوین

در بخش دیگری از این گزارش، مرکز مدیریت راه‌های کشور از سنگینی ترافیک در محور هراز در حدفاصل گزنک تا آب اسک (مسیر شمال به جنوب) و همچنین در آزادراه رشت-قزوین در حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم خبر داد. همچنین در محدوده سه‌راهی چلاو نیز شاهد سنگینی ترافیک در مسیرهای مواصلاتی هستیم.