نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری نسبت به ورود دشمن به عرصه جنگ‌های شناختی و هدف قرار دادن حوزه عفاف هشدار داد.

هشدار نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری نسبت به ورود دشمن به عرصه جنگ‌های شناختی و هدف قرار دادن حوزه عفاف

هشدار نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری نسبت به ورود دشمن به عرصه جنگ‌های شناختی و هدف قرار دادن حوزه عفاف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد، با تحلیل تحولات سیاسی منطقه، تأکید کرد: ایران با ایستادگی مقتدرانه در برابر استکبار جهانی، توانسته است مانع تلاش‌های آمریکا برای تاراج ثروت‌های کشور شود.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با وارد کردن آسیب‌های جدی به پایگاه‌های نظامی دشمن در منطقه، آنها را به عقب رانده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان در ادامه، با اشاره به ابزار‌های جدید نفوذ، از جوانان خواست در برابر فریب‌های دشمن در حوزه «جنگ‌های نرم و شناختی» به‌ویژه در زمینه حجاب و عفاف، هوشیار باشند.

وی افزود: نباید در برابر بی‌حجابی بی‌تفاوت ماند و بر لزوم حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف‌افکنی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام فاطمی در بخش پایانی سخنان خود، بر ضرورت برخورد شدید با مفسدان اقتصادی توسط قوای قضاییه، مجریه و مقننه تأکید کرد و خواستار اقدام قوی‌تر دولت و نهاد‌های حاکمیتی در راستای رفع مشکلات اقتصادی و خدمت به ملت شد.