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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین با اشاره به عهدشکنیهای مکرر آژانس بینالمللی انرژی اتمی و صدور قطعنامه علیه ایران، خواستار بازنگری جدی در راهبردهای بینالمللی از جمله ادامه عضویت کشورمان در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، آیت الله حسین مظفری در خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین، با انتقاد از عملکرد نهادهای بینالمللی، معاهداتی همچون انپیتی را ابزاری استعماری برای انحصار فناوری هستهای در اختیار قدرتهای خاص دانست و افزود: ایران پیش از انقلاب نیز عضو این معاهده بود، اما نهادهای بینالمللی نه تنها از حقوق ملتها برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای حمایت نکردند، بلکه از این بستر برای فشار سیاسی بهره بردند.
وی با طرح این پرسش که آیا ادامه عضویت در این معاهده با مصلحت ملی همخوانی دارد یا خیر، از شورای عالی امنیت ملی خواست با بررسی دقیق شرایط، تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند.
خطیب نماز جمعه قزوین در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به تحولات منطقه، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت لبنان، خیانت برخی جریانات داخلی این کشور و مذاکرات پنهانی با دشمن صهیونیستی را عامل جسورتر شدن این رژیم دانست و تصریح کرد: این عبرتی بزرگ برای کسانی است که به جای اتکا به قدرت الهی و مردم، دست در دست دشمن میگذارند.
آیت الله مظفری با تأکید بر آمادگی کامل مردم ایران برای حمایت مالی و جانی از ملت لبنان و جبهه مقاومت، به توفیقات انصارالله یمن نیز اشاره کرد و افزود: کنترل ۲۵۰۰ کیلومتر از مناطق استراتژیک از جمله تنگه بابالمندب، قدرت چانهزنی انصارالله را در برابر دشمنان دوچندان کرده است.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به توان بالای بازدارندگی نیروهای مسلح کشور، تصریح کرد: راهبرد نیروهای مسلح دیگر «صبر» نیست و در برابر هر ضربه دشمن، پاسخی چندبرابری دریافت خواهند کرد.
امام جمعه قزوین در تحلیل فضای داخلی کشور، با استناد به بیانات راهبردی مقام معظم رهبری، هدف دشمن را ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی مسئولان و ترویج یأس در جامعه برشمرد و تأکید کرد: در این شرایط، حفظ وحدت، انسجام و پرهیز از همصدایی با دشمن یک وظیفه ملی و انقلابی است. وی همچنین ضمن انتقاد از مواضع برخی چهرههای غربزده که به بهانه دیپلماسی، ملت را به تسلیم دعوت میکنند، این رویکرد را بازی در زمین دشمن خواند.
آیت الله مظفری در پایان خطبهها، به مسائل داخلی استان نیز پرداخت و با انتقاد از وضعیت بلاتکلیفی ادارهکل آموزش و پرورش استان، خواستار تعیین تکلیف فوری جایگاه مدیریت این مجموعه برای حفظ سلامت و پویایی نظام آموزشی استان شد.