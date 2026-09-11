رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از ابلاغ الگوی کشت سال زراعی ۱۴۰۶_۱۴۰۵ به استان‌ها خبر داد و گفت: اجرای کامل الگوی کشت نیازمند عزم همگانی و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط است.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا گل محمدی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از ابلاغ الگوی کشت به استان ها، پیش از فرا رسیدن سال زراعی جدید خبر داد و گفت: برای اجرای مصوبه الگوی کشت همه وزارتخانه‌ها باید پای کار بیایند.

وی با بیان اینکه اجرای الگوی کشت نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط با کشاورزی است، افزود: علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی لازم است که سایر دستگاه‌ها به ویژه وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه پای کار بیایند تا در تامین آب، برق، سوخت و اعتبارات هماهنگی و همکاری مطلوب ایجاد شود.

گل محمدی تصریح کرد: اگر همه نهاد‌ها پای کار بیایند، الگوی کشت به همان صورتی که تدوین شده، اجرا می‌شود.



وی درباره روند تهیه و ابلاغ الگوی کشت هر سال گفت: طبق روال دو سال اخیر، برنامه‌ الگوی کشت را به استان ها و دهستان ها می فرستیم و پس از نظرسنجی و انجام اصلاحات، ابلاغ نهایی به معاونت زراعت ارسال می کنیم.

رئیس سازمان تات کاهش مصرف آب را مهمترین هدف از اجرای الگوی کشت خواند و افزود: ارزیابی ما نشان می‌دهد که در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ حدود ۸۰ درصد و در سال زراعی ۱۴۰۴_۱۴۰۳حدود ۸۴ درصد برنامه ابلاغی الگوی کشت اجرا شده و در سال زراعی فعلی در حال جمع بندی اطلاعات هستیم.

گلمحمدی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های تنبیهی برای برخورد و مقابله با تخلف از الگوی کشت را ندارد، اظهار داشت: اگر در مواردی الگوی کشت اجرا نشده، باید دید که آب استفاده شده چگونه و از کجا تامین شده است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: پیش بینی می‌شود که در سال زراعی فعلی بتوانیم به بالای ۸۵ درصد خودکفایی و تا پایان برنامه بالای ۹۰ درصد خودکفایی دست یابیم.



الگوی کشت که ساده‌ترین تعریف آن؛ «کاشت محصول مناسب در مکان و زمان مناسب» است، به عنوان جامع‌ترین راهکار مقابله با مسائلی مانند کم آبی، تغییرات اقلیمی، ضرر و زیان کشاورزان، ساماندهی به صادرات، تعادل بازار و ... مهر ۱۴۰۱ پس از ۵۰ سال مطرح شدن در ایران و بیست سال تاکید مدیران و کارشناسان، رونمایی و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شد.