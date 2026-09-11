\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u061b \u0627\u0647\u0627\u0644\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0642\u0628\u0627\u0644\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0646\u06af\u0648\u062a \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631\u00a0\u0627\u0632 \u0622\u0628 \u0622\u0634\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0645\u0646\u062f \u0634\u062f\u0646\u062f.\n