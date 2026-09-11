دستگیری عامل تیراندازی به منزل مسکونی در خرمآباد
فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد از دستگیری عامل تیراندازی به یک منزل مسکونی در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد اظهار داشت: در پی تیراندازی به سمت یک منزل مسکونی در یکی از روستاهای تابعه شهرستان خرمآباد، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ هادی کیانمهر افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، هویت عامل تیراندازی را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضایی، وی را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد با اشاره به بازرسی از مخفیگاه متهم، تصریح کرد: در این بازرسی یک قبضه سلاح جنگی کلاشنیکف و تعدادی فشنگ که در این جرم مورد استفاده قرار گرفته بود، کشف شد.
کیانمهر بیان کرد: متهم در تحقیقات پلیس، علت و انگیزه اقدام خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدامی که موجب سلب آسایش مردم شود، بدون اغماض و برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد.