به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این جشنواره محصولات کشاورزی شهرستان ملایر شامل آلبالو و گیلاس و تولیدات مرتبط با بخش کشاورزی شهر زنگنه معرفی و عرضه شد. این جشنواره با حضور گردشگران و مهمانانی از نقاط مختلف شهرستان ملایر، استان همدان و سایر نقاط کشور برگزار‌شد

در این جشنواره حدود ۳۰ تا ۳۵ غرفه برپا شده بود که در آنها انواع غذا و محصولات مختلف عرضه شده بود همچنین بخشی از غرفه‌های جشنواره نیز به عرضه محصولات کشاورزی منطقه شهر زنگنه اختصاص داشت

بخشی از آلبالوی برداشت شده در این منطقه به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود و برگزاری جشنواره ملی آلبالو فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی منطقه است.

در سال‌جاری حدود ۵ هزار تن آلبالو در شهر زنگنه و بخش زند شهرستان ملایر تولید شده است.

معرفی شهر زنگنه به عنوان یکی از مناطق مهم برداشت آلبالو و گیلاس برندسازی و شناساندن این محصولات و جلوگیری از خام‌فروشی از اهداف برگزاری این جشنواره است.