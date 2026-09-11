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امام جمعه قم با تأکید بر اینکه تخلف از فرمان امام جامعه مهمترین عامل شکست است، گفت: سرپیچی از فرمان ولی جامعه، وجود افراد خائن، شایعهپراکنی، اختلاف و دو دستگی از عواملی است که جامعه اسلامی را در برابر دشمن آسیبپذیر میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبههای امروز نماز جمعه قم در مصلای قدس، با اشاره به برخی آیات و روایات از امام علی (ع)، سرپیچی و تخلف از فرمان امام جامعه را مهمترین عامل شکست دانست و افزود: اگر شخص از فرمان امام جامعه سرپیچی و از کنار آن عبور کند، جامعه را به شکست میکشاند.
وی با اشاره به نکات و تذکرهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب درباره پرهیز از اظهار ضعف و برجستهسازی آن در برابر دشمن گفت: انقلاب اسلامی تا امروز با پیروی از فرامین امامین انقلاب اسلامی به ۴۷ سالگی رسیده است و هماکنون نیز باید با فرمانبرداری از مقام ولایت، مسیر انقلاب اسلامی را بپیماییم و مانع از سوءاستفاده دشمنان شویم.
امام جمعه قم وجود انسانهای خائن در جامعه اسلامی که به جبهه خودی لطمه میزنند را از دیگر عوامل شکست جامعه دانست و افزود: برخی افراد دارای پست و جایگاه، به جای خدمت به مردم، به دنبال دشمنتراشی هستند که این خیانتی بزرگ به جامعه اسلامی است.
آیتالله حسینی بوشهری همچنین وجود شایعه، شایعهکنندگان و افرادی که شایعات را میپذیرند، از عوامل مهم شکست برشمرد و گفت: مردم وظیفه دارند با بصیرت و ذکاوت، تشخیص دهند سخن از دهان چه کسانی خارج میشود و آیا طراحی آن بر عهده دشمن علیه افراد جامعه، نظام و اشخاص است یا سخن دوست؛ هرچند بلاشک شایعه همواره سخن دشمن بوده و هست.
وی ایجاد اختلاف، دو دستگی و چند دستگی، غفلتزدگی، جهل، بیتوجهی به نتیجه کار و فرار از پرداخت هزینههای مالی، معنوی و جانی برای پیروزی در برابر دشمنان را از دیگر عوامل شکست جامعه اسلامی دانست و بر لزوم حفظ وحدت و همدلی میان همه ارکان نظام و مردم تأکید کرد.