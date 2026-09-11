فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به توانمندی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت:امروز نیرو‌های مسلح کشور در اوج اقتدار قرار دارند و این اقتدار مایه افتخار ملت ایران است.

فرمانده سپاه عاشورا مطرح کرد؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار عباس قلیزاده با حضور در یکصد و نود و دومین شب اجتماع مردمی سنگر خیابان در اهر از حضور و همراهی مردم این شهرستان در حمایت از انقلاب اسلامی و نیرو‌های مسلح قدردانی کرد.

وی با اشاره به استمرار حضور مردم اهر در این اجتماع مردمی گفت:مردم این شهرستان با حضور در صحنه حمایت خود را از انقلاب اسلامی، ولایت و نیرو‌های مسلح نشان دادند.

وی افزود:حضور مردم اهر در قریب به ۲۰۰ شب برگزاری اجتماع سنگر خیابان نشان‌دهنده روحیه انقلابی و وفاداری مردم این شهرستان به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به توانمندی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امروز نیرو‌های مسلح کشور در اوج اقتدار قرار دارند و این اقتدار مایه افتخار ملت ایران است.

سردار عباس قلیزاده تاکید کرد: ارتش، سپاه، بسیج و فراجا در کنار مردم برای دفاع از امنیت و منافع کشور آمادگی کامل دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حضور و همبستگی مردم و نیرو‌های مسلح مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی با قدرت ادامه یابد.