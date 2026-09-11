فرمانده سپاه عاشورا مطرح کرد؛
نیروهای مسلح در اوج اقتدار قرار دارند
فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت:امروز نیروهای مسلح کشور در اوج اقتدار قرار دارند و این اقتدار مایه افتخار ملت ایران است.
وی با اشاره به استمرار حضور مردم اهر در این اجتماع مردمی گفت:مردم این شهرستان با حضور در صحنه حمایت خود را از انقلاب اسلامی، ولایت و نیروهای مسلح نشان دادند.
وی افزود:حضور مردم اهر در قریب به ۲۰۰ شب برگزاری اجتماع سنگر خیابان نشاندهنده روحیه انقلابی و وفاداری مردم این شهرستان به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امروز نیروهای مسلح کشور در اوج اقتدار قرار دارند و این اقتدار مایه افتخار ملت ایران است.
سردار عباس قلیزاده تاکید کرد: ارتش، سپاه، بسیج و فراجا در کنار مردم برای دفاع از امنیت و منافع کشور آمادگی کامل دارند.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حضور و همبستگی مردم و نیروهای مسلح مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی با قدرت ادامه یابد.