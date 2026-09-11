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محمود احمدی زاده دست اندرکار هیئت مؤسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم ابن الحسن (ع) گفت: مستندنگاری تاریخ شفاهی و فعالیتهای تشکیلاتی هیئات مذهبی با هدف حفظ میراث معنوی و الگوسازی برای فعالیتهای نوین دینی در کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمود احمدی زاده در حاشیه آیین رونمایی از کتاب «شیرینتر از عسل»، گفت: هیئت نباید تنها به برگزاری جلسات هفتگی یا مناسبتی محدود شود، به همین علت ما تلاش کردیم از الگوی سنتیِ «فقط باز بودن درِ حسینیه در شبهای جمعه و محرم» عبور کنیم.
وی افزود: هدف ما ایجاد مجموعهای بود که دائماً منشأ خیر برای آحاد جامعه باشد. با همین رویکرد و با بهرهگیری از کمک خیرین و همکاری مسئولان شهری، مسجدی بنا شد که امروز بهعنوان یک الگوی موفق در تراز انقلاب اسلامی در جنوب شرق تهران شناخته میشود.
احمدی زاده گفت: کتاب «شیرینتر از عسل»، مستندنگاری دقیق تاریخ حدود ۶۱ ساله هیئت حضرت قاسم بنالحسن (ع) و ثبت خاطرات اعضای آن است.
وی افزود: مهمترین آموزه این کتاب برای نسل جوان، خودباوری و امید است. خاطرات ثبت شده نشان میدهد که چگونه میتوان از یک نقطه کوچک شروع کرد و با همت و توکل به خداوند، قدمهای بزرگی برداشت.
این فعال فرهنگی مذهبی ادامه داد: این کتاب پیامی روشن دارد که اگر اراده کنید و در مسیر درست گام بردارید، خداوند پشتیبان شما خواهد بود.