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دادستان کل کشور در دیدار با دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در حاشیه هفتمین نشست دادستانهای کل کشورهای عضو این سازمان در قزاقستان، بر ضرورت تقویت همکاریهای قضایی فرامرزی برای مقابله با جرایم سازمانیافته و تأمین امنیت اقتصادی منطقه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه هفتمین نشست دادستانهای کل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در شهر ترکستان قزاقستان، با دبیرکل این سازمان دیدار و گفتوگو کرد.
توسعه تعاملات قضایی، ضامن امنیت اقتصادی منطقه
دادستان کل کشور در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای گسترده حقوقی و قضایی کشورهای عضو اکو، بر ضرورت تقویت همکاریهای فرامرزی برای مقابله مؤثر با جرایم سازمانیافته، قاچاق، جرایم سایبری و پولشویی تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف کلان اقتصادی و ارتقای مبادلات تجاری در منطقه، نیازمند بستری امن و حمایتهای قضایی منسجم و همهجانبه است.
حجتالاسلام موحدیآزاد همچنین با اشاره به تصویب «بیانیه ترکستان» در این دوره از اجلاس، این سند را نقشه راهی کاربردی برای ارتقای هماهنگیهای دادستانی اعضا و همسویی با «اهداف راهبردی همکاریهای اقتصادی ۲۰۳۵» سازمان اکو دانست و بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران جهت اشتراک تجارب قضایی و حقوقی تأکید کرد.
استقبال اکو از نقشآفرینی مؤثر جمهوری اسلامی ایران
دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور فعال هیئت عالیرتبه قضایی ایران، به نقش کلیدی و سازنده جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد اهداف منطقهای اشاره کرد و خواستار گسترش همکاریها و تداوم رایزنیهای تخصصی میان دستگاههای قضایی اعضا شد.
در این نشست، سیامک فوائدی، مدیر امور بینالملل و پیگیریهای ویژه دادستانی کل کشور نیز حضور داشت و طرفین پیرامون سازوکارهای عملیاتی اجرای توافقات و مصوبات نشستهای دادستانهای کل اکو به تبادل نظر پرداختند.