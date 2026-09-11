جبهه مقاومت با ایستادگی و وحدت ملت‌ها، نقشه‌های دشمنان را در منطقه ناکام گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام مرتضی فیروزی، امام‌جمعه جدید خوروبیابانک، در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان، با بیان اینکه وحدت و انسجام مردم، پشتوانه اصلی مقابله با تهدیدهاست، گفت: تکیه بر توان داخلی، حفظ روحیه مقاومت و پرهیز از اختلاف، موجب شکست نقشه‌هایی خواهد شد که دشمنان برای تضعیف ملت‌های منطقه طراحی کرده‌اند.

حجت الاسلام فیروزی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز افزود: دشمن در محاسبات خود درباره منطقه و تنگه هرمز نیز با ناکامی مواجه شده و نتوانسته است اهداف مورد نظر خود را محقق کند.

در مراسمی حجت‌الاسلام مرتضی فیروزی به عنوان امام‌جمعه جدید شهرستان خوروبیابانک معرفی و از خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام محمدحسین رمضانی، امام‌جمعه قبلی قدردانی شد.

حجت‌الاسلام مرتضی فیروزی اولین امام‌جمعه بومی شهرستان خوروبیابانک پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که پیش از این امامت جمعه شهر سجزی را بر عهده داشت.

همچنین حجت‌الاسلام محمدحسین رمضانی امام‌جمعه قبلی خوروبیابانک، به عنوان امام‌جمعه باغ‌بهادران معرفی شده و فعالیت خود را در این شهر ادامه خواهد داد.