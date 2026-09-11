به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ،مدیر نظارت بر درمان، اعتباربخشی و صدور پروانه‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: یک مرکز جراحی غیرمجاز در اهواز که در حال انجام عمل جراحی زیبایی بینی بود، طی یک عملیات پیچیده و هماهنگ، شناسایی و مهر و موم شد.

دکتر امین علی‌پور افزود: این عملیات در راستای صیانت از سلامت عمومی و مقابله با فعالیت مراکز درمانی غیرمجاز انجام و با ورود به‌موقع تیم نظارت معاونت درمان دانشگاه، صدور دستور قضایی و با همراهی نیروی انتظامی، این مرکز غیرمجاز شناسایی و مهر و موم شد. در جریان این عملیات ۵ نفر از عوامل این مرکز بازداشت شدند و پرونده آنان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع گردید تا موضوع از مسیر قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: همزمان با شناسایی این مرکز، ۴ نفر از بیمارانی که در حال انجام جراحی بودند، با حضور فوری سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به منظور نجات از مخاطرات جانی و دریافت اقدامات درمانی لازم، به بیمارستان امام خمینی اهواز منتقل شدند.

مدیر نظارت بر درمان، اعتباربخشی و صدور پروانه‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: در این عملیات، اقدام به‌موقع معاونت درمان تنها به انتقال بیمارانی که جراحی آنان در حال انجام بود محدود نشد، بلکه از انجام عمل ۴ بیمار دیگر پیش از آغاز جراحی نیز جلوگیری به عمل آمد و این افراد از قرار گرفتن در معرض جراحی غیرمجاز و پرمخاطره نجات یافتند.

دکتر علی پور با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با فعالیت مراکز درمانی و جراحی غیرمجاز، نسبت به پیامد‌های فعالیت این مراکز هشدار داد و گفت: سلامت مردم قابل معامله و آزمون و خطا نیست و انجام هرگونه اقدام درمانی و جراحی در مراکز فاقد مجوز می‌تواند افراد را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.

وی از شهروندان خواست پیش از انجام هرگونه اقدام درمانی، از معتبر بودن مجوز مرکز مربوطه اطمینان حاصل کنند و سلامت خود را به مراکز و افرادی که فاقد مجوز‌های قانونی هستند، نسپارند.

دکتر علی‌پور در پایان تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه درمان و جراحی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش دهند تا موارد مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و از به خطر افتادن سلامت افراد جلوگیری به‌عمل آید.