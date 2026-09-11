معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج با تأکید بر ضرورت رصد مستمر آسیب‌های جامعه گفت: جلسات عفاف و حجاب باید به محلی برای ارائه طرح، برنامه و راهکار‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهرور با تأکید بر اهمیت رصد و پایش مستمر مسائل فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: امروز باید مسائل و آسیب‌های موجود را به‌صورت دقیق رصد کنیم، چراکه هدف اصلی، شناسایی مسئله و رسیدن به راهکار مؤثر است.

وی افزود: جلسات عفاف و حجاب باید فرصتی برای هم‌فکری، تبادل نظر و استفاده از تجربه و دانش مدیران و کارشناسان باشد و خروجی آن نیز باید به اقدامات فرهنگی و اجتماعی منجر شود.

مهرور با اشاره به گستردگی جمعیتی شهرستان کرج و تنوع مسائل فرهنگی و اجتماعی گفت: با توجه به جمعیت و گستردگی شهرستان باید از ظرفیت همه مجموعه‌ها و نهاد‌های مرتبط استفاده کنیم و یک هم‌افزایی واقعی میان دستگاه‌ها شکل گیرد.

وی استفاده از ظرفیت کارشناسان و مشاوران تخصصی را ضروری دانست و گفت: مدیران می‌توانند کارشناسان و افراد صاحب‌نظر حوزه فرهنگی و اجتماعی را در جلسات همراه داشته باشند تا با ارائه ایده‌های جدید، به تدوین برنامه‌های کاربردی و قابل اجرا کمک کنند.

معاون استاندار البرز همچنین بر نقش محلات و مجموعه‌های مردمی در فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد و افزود: مساجد، بسیج، هیئت‌های مذهبی، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، صداوسیما، اصناف و سایر مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی، ظرفیت‌های ارزشمندی در اختیار دارند که باید در یک برنامه منسجم و هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

مهرور در ادامه با اشاره به تأثیرگذاری فضای مجازی و رسانه بر افکار عمومی اظهار کرد: فضای مجازی و قدرت تصویر و رسانه را باید جدی بگیریم. اگر امروز با یک پدیده فرهنگی و اجتماعی مواجه هستیم، باید متناسب با شرایط روز، ابزار و شیوه‌های اثرگذار را نیز بشناسیم و از ظرفیت‌های موجود برای اقدامات فرهنگی استفاده کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان و فعالیت‌های فرهنگی در سطح محلات ادامه داد: برنامه‌های فرهنگی زمانی اثرگذار خواهند بود که به متن جامعه و محلات بروند و بتوانند با مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، ارتباط مؤثر برقرار کنند.

فرماندار ویژه شهرستان کرج خاطرنشان کرد: برای حل مسائل فرهنگی، باید از مرحله بیان دغدغه عبور کنیم و به مرحله اقدام برسیم؛ یعنی مسئله را شناسایی، ظرفیت‌ها را احصا، راهکار را تدوین و اجرای آن را به‌صورت مستمر رصد و ارزیابی کنیم.