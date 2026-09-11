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امام جمعه پلدشت با اشاره به تحولات منطقه، پیروزیهای جبهه مقاومت در برابر محور عبری ـ غربی ـ عربی را نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه پلدشت با اشاره به تحولات منطقه، پیروزیهای جبهه مقاومت در برابر محور عبری ـ غربی ـ عربی را نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه دانست.
حجتالاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه پلدشت با اشاره به تحولات اخیر منطقه و اخبار مرتبط با جنگ، اظهار کرد: در روزهای اخیر اخبار متعددی از تحولات منطقه منتشر شد که بخشی از آنها موجب تأسف بود، اما در مقابل، رویدادهایی نیز به وقوع پیوست که از منظر جبهه مقاومت حاوی پیامهای مهم و امیدبخش است.
وی با اشاره به اشغال تپه علی طاهر و انفجار تأسیسات حزبالله در لبنان توسط دشمنان محور مقاومت افزود: در کنار این تحولات، اصابت موشکهای ایران به اهداف و هواپیماهای آمریکایی، غنیمت گرفتن یک زیردریایی پیشرفته بدون سرنشین آمریکا در تنگه هرمز، انهدام یک شناور بدون سرنشین و پیروزیهای انصارالله یمن از جمله اخباری بود که نشاندهنده ظرفیت و توان عملیاتی جبهه مقاومت است.
امام جمعه پلدشت با اشاره به تحولات جبهه یمن تصریح کرد: نیروهای یمنی با تسلط بر بخشهای باقیمانده خط ساحلی، کنترل خود بر بابالمندب را تثبیت کردند، بهگونهای که آنچه دشمن طی سالها برای آن تدارک دیده بود در مدت کوتاهی با تغییر معادلات میدانی مواجه شد.
جمشیدی ادامه داد: تحولات اخیر در بابالمندب و تسلط نیروهای یمنی بر این منطقه راهبردی، بر معادلات اقتصادی و بازار انرژی نیز اثر گذاشته و افزایش قیمت نفت را به دنبال داشته است.
وی با اشاره به تصاویر منتشرشده از بندر مخا در شبکه الجزیره گفت: بر اساس این تصاویر، این بندر به محل انباشت گسترده سلاح و تجهیزات نیروهای وابسته به عربستان سعودی تبدیل شده بود که اکنون بخش قابل توجهی از این تجهیزات در اختیار نیروهای انصارالله قرار گرفته است.
امام جمعه پلدشت با اشاره به عملیات «نصر منالله» افزود: همزمان با تشدید مواضع محور عبری ـ غربی ـ عربی علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بینالمللی، عملیات نیروهای یمنی و انهدام یگانهای نظامی و به اسارت درآمدن شمار قابل توجهی از نیروهای سعودی و مزدوران آنها نشان داد عربستان سعودی علاوه بر آسیبپذیری در برابر حملات پهپادی در عرصه زمینی نیز با چالشهای جدی مواجه است.
جمشیدی در ادامه با استناد به سخنان رهبر شهید انقلاب در یکی از سخنرانیهای نوروزی درباره برنامه هستهای عربستان اظهار کرد: در آن سخنان تأکید شده بود که حتی در صورت دستیابی عربستان به برخی ظرفیتهای هستهای، این امکانات در نهایت میتواند به دست مجاهدان اسلامی بیفتد.