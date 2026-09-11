امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: ترور ماموستا نزهتی به دست «عوامل صهیونیستی-آمریکایی» و با هدف «ایجاد شکاف و تفرقه میان مسلمانان و از بین بردن وحدت شیعه و سنی و سلب امنیت از جامعه» روی داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: ترور ماموستا نزهتی به دست «عوامل صهیونیستی-آمریکایی» و با هدف «ایجاد شکاف و تفرقه میان مسلمانان و از بین بردن وحدت شیعه و سنی و سلب امنیت از جامعه» روی داده است.



ماموستا مامد کلشی‌نژاد در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به فرمایش خداوند متعال در قرآن کریم که فرمود:‌ای مؤمنان! تقوا پیشه کنید و به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید اظهار داشت: بی‌تردید امروز در شرایطی گرد هم آمده‌ایم که جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، بصیرت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی است.

وی در ادامه با اشاره به دستاورد نیرو‌های مسلح در تنگه هرمز افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اقتدار خود را در آب‌های نیلگون خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز به نمایش گذاشتند.

امام جمعه اهل‌سنت ارومیه گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که در پاسخ به تجاوز ارتش تروریست آمریکا به نفتکش‌های ایرانی، دو فروند شناور آمریکایی و هشت نفتکش متخلف را هدف قرار داده و خسارات سنگینی وارد کرده است و همچنین ۱۰ فروند کشتی متخلف که با تحریک آمریکا قصد عبور از منطقه ممنوعه را داشتند، هدف قرار گرفتند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، نیرو‌های مسلح ایران موفق شدند یک زیردریایی بدون سرنشین پیشرفته آمریکایی را در نزدیکی تنگه هرمز به غنیمت بگیرند و این شناور زیرآبی که برای مأموریت‌های نظارتی و شناسایی در آب‌های راهبردی به کار گرفته شده بود، به کنترل نیرو‌های ایرانی درآمد و انتشار تصاویر این عملیات، نشان‌دهنده قدرت اطلاعاتی و نظارتی جمهوری اسلامی در منطقه است.

ماموستا کلشی‌نژاد با اشاره به شهادت ماموستا محمد نزهتی و توطئه تفرقه‌ای مسلمانان بیان کرد: با قلبی اندوهگین، شهادت مظلومانه عالم مجاهد و خادم دین، ماموستا محمد نزهتی، امام جماعت روستای جیانه پیرانشهر را تسلیت عرض می‌کنیم.

وی اظهار داشت: این عالم وحدت‌آفرین، پس از اقامه نماز مغرب و در حالی که قصد داشت برای شرکت در مراسم جشن مولودالنبی (ص) عازم شود، هدف حمله تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید.

امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: این جنایت توسط «عوامل صهیونیستی-آمریکایی» انجام شده و هدف آن «ایجاد شکاف و تفرقه میان مسلمانان و از بین بردن وحدت شیعه و سنی و سلب امنیت از جامعه» بوده است.

وی افزود: آنهایی که وابسته به بیگانگان هستند تحمل این را ندارند که ببینند یک عالم اهل سنت، در مسیر وحدت اسلامی و حمایت از آرمان‌های انقلاب حرکت کند و در این راستا شهید نزهتی سابقه همکاری طولانی با بسیج اساتید، طلاب و روحانیون داشت و همواره بر وحدت شیعه و سنی تأکید می‌کرد.

ماموستا کلشی‌نژاد گفت: دشمن با ترور علمای شیعه و سنی، به دنبال ایجاد فتنه و اختلاف است و بنابراین باید هوشیار باشیم و بدانیم که وحدت مسلمانان، کابوس دشمنان است.

وی ادامه داد: امروز دشمنان اسلام با ترور علمای دین، نه تنها مرتکب گناهی بزرگ شده‌اند، بلکه سنت پیامبر رحمت را زیر پا گذاشته‌اند و پیامبر اکرم (ص) در حجةالوداع فرمودند: «خون‌ها، اموال و آبرو‌های شما بر یکدیگر حرام است» و این یعنی حق‌الناس، در دین اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه تاکید کرد: هیچ‌کس حق ندارد به بهانه مذهب، قومیت یا سیاست، حقوق دیگران را پایمال کند و از سوی دیگر ماه ربیع‌الاول فرصتی برای تجدید پیمان با پیامبر رحمت بوده و باید با تأسی به سیره نبوی، وحدت خود را حفظ کرده و به حقوق یکدیگر احترام گذاشت و در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام متحد بود.