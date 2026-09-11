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فیلم اسکورت که سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در جشنواره چهل و چهارم فیلم فجر را دارد در هفته دوم اکران بر صدر فروش روزانه نشست
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمیکیا و تهیهکنندگی محمدرضا منصوری، در ۸ روز اکران عمومی در سینماهای سراسر کشور با جذب بیش از ۱۱۳ هزار مخاطب به رقمی بیش از ۱۷ میلیارد تومان رسیده است
«اسکورت» شب گذشته (پنجشنبه ۱۹ شهریور) در راستای دغدغه و سوژه فیلم، عواید فروش ۵ نوبت از پردیس کورش را که با استقبال بیش از ۱۰۰۰ مخاطب همراه بود به آزادسازی زنان زندانی با جرایم مالی اختصاص داد.
در این اکران کارگردان، تهیه کننده، عوامل و بازیگران اصلی فیلم حاضر بودند
یوسف حاتمیکیا کارگردان این فیلم در این مراسم گفت: این اکران مردمی یک وجه دیگر هم دارد و آن کمک به آزادی زندانیان است. امیدوارم حضور شما در این حرکت خیر، مؤثر باشد.
فیلم «اسکورت» دومین تجربه کارگردانی یوسف حاتمی کیا است که با داستانی مهیج قصهی یک سرباز پلیس را روایت میکند. کسی که مجبور میشود برای تهیه داروی سرطان، اسکورت یک زن جوان شوتی شود تا بار قاچاقی را به مقصد برساند