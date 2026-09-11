به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ موج خروشان مردمی در سراسر استان، با حضور در خیابان‌ها، بار دیگر همبستگی ملی خود را به نمایش گذاشتند. شرکت‌کنندگان در این تجمعات، حضور در سنگر خیابان را نمادی از وفاداری به آرمان‌های انقلاب و تداوم حمایت بی‌قید و شرط از پاسبانان امنیت ملی دانستند.

حاضران در این تجمعات با اشاره به دستاورد‌های راهبردی نیرو‌های مسلح و موفقیت‌های اخیر در عرصه دریایی، این اقدامات را گواه بر قدرت برتر ایران در منطقه و جهان دانستند. آنها تأکید کردند که این سطح از اقتدار نظامی، نتیجه پیوند میان ایمان مردمی و تخصص رزمندگان است.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با تأکید بر این نکته که میدان را خالی نخواهند گذاشت اعلام کردند که در تمامی عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی، تا آخرین قطره خون در راه دفاع از وطن و حاکمیت ملی ایستاده‌اند. این تجمعات مردمی، پیام روشنی از اتحاد ملی و آمادگی کامل مردم مازندران برای مقابله با هرگونه مزاحمت دشمن در مسیر تعالی کشور بود.