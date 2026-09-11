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نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: دو قطبی سازی و دوگانه سازیهای کاذب توطئه و فتنه برخی از وابستگان استکبار در داخل است که فقط کشور را به سمت اختلاف، آشوب و نابسامانی هدایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، آیت الله حسینی همدانی در خطبههای این هفته نماز جمعه کرج با اشاره به اینکه حق و باطل در اسلام یک دوگانه اصیل و صحیح است و باید بین این دو تفکیک قایل شد گفت: عدهای وابسته با هدف اغوای افکار عمومی و ایجاد آشوب و ناامنی در کشور دوگانههای جعلی به راه میاندازند تا جمهوری اسلامی در مسیر صحیح و اصولی خود حرکت نکند.
وی گفت: دوقطبی کاذب پیامدها و آسیبهای اخلاقی و فرهنگی فراوانی برای کشور دارد و بازار توهین و دروغ و برچسب زنی افزایش مییابد و افراد شایسته کنار گذاشته میشود و فرصت برای ضربه زدن به دشمن فراهم میکند و منافع شخصی جای منافع ملی را میگیرد و به جامعه تزریق میشود و متاسفانه جریانی در کشور با دو قطبی سازی بدنبال وابستگی ملت به استکبار است و ملت را به سمت تسلیم میبرد که جواب مشترک ملت همین ایستادگی و پایداری است.
آیت الله حسینی همدانی افزود: دوگانه سازی توطئه خناسان زمان است که فقط واقعیتها را وارونه جلوه میدهند و جوری وانمود میکنند که استکبار صلح طلب است و کشور جنگ طلب و خود را سخنگوی کل مردم نشان میدهند و بدنبال تسلیم هستند و با بیان حرفهای شیک و دکوری واقعیتها را در جامعه منحرف میکنند.
وی با بیان اینکه قداست زدایی از ارزشها و آرمانهای انقلاب و ایجاد اختلاف در جامعه و بهره برداری از آن و جلب حمایت غرب از نتایج و اهداف خناسان زمان است، افزود: مدام در بیان خود اعلام میکنند که ملت ایران مخالف جنگ است در حالیکه نمیدانند اصلا مگر ملت ایران جنگ را شروع کرده است که الان مخالف جنگ میباشد، مدعی فراخوان و نظرخواهی هستند، اما جرات ندارند که یکبار از آمریکا بپرسند که چرا از مردم خود نظرخواهی نمیکند.
آیت الله حسینی همدانی ادامه داد خناسان کشور و وابستگان داخلی استکبار جهانی این را خوب بدانند که مردم ایران با هر نظر و عقیدهای و با هر زبان و قومیتی زیر بار حقارت تسلیم نخواهند رفت و از آزادی و استقلال خود دفاع خواهند کرد
امام جمعه کرج سینما را هنری با قدرتمندی بالایی در شکل دهی باورها و سبک زندگی انسانها دانست و افزود سینمای تراز انقلاب اسلامی با مکتب غنی اهل بیت و مدافعان حرم و موضوعات دیگر حرفهای فراوانی برای بیان دارد و باید بیش از پیش فعالیت کند
وی گفت: سینما بر کرامت انسانی و عدالت محوری باید تاکید کند و با وجود هجمههای غربی در مقابله با این شبیخون فرهنگی برنامه و راهبرد مشخص و معینی داشته باشد، اما متاسفانه در داخل هم سینما در مسیر غلط حرکت میکند و ارزشهای معنوی و دین و اخلاق و خانواده را نشانه رفته است و سعی میکند با ترویج مادی گرایی و مصرف گرایی و خوشبختی در رسیدن به ثروت جامعه را به اضمحلال بکشاند و برخی از متولیان هم توجهای به این موضوع ندارند و این مسیر برای آینده سازان هم خطر دارد و گمراهی و ضلالت برایمان خواهد داشت.
آیت الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه سلاح اصلی آمریکا در کشور نفوذ است، افزود: آمریکا با نفوذهای موردی و جریانی در مراکز حساس جامعه نفوذ میکنند و با ایجاد بی اعتمادی در ملت و اعمال تصمیمات غلط برای مسئولان آسیبهای فراوانی به ملت و کشور وارد میکنند.
وی افزود: دشمن در نفوذ جریانی تلاش میکند راهبردهای کلان دشمن را در جامعه نهادینه و ریل گذاری کند و کشور را از واقعیت دور نگه دارد و مدیران با اطلاعات غلط تصمیمات غلط بگیرند و این یک خطر جدی برای کشور میباشد و باید متولیان نسبت به این موضوع توجه و حساسیت ویژهای داشته باشند