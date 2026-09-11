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نیکان شیروانی با کسب دو پیروزی متوالی و بدون واگذاری گیم، به عنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله حذفی تنیس روی میز کمتر از ۱۵ سال کانتندر جوانان تایلند شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نیکان شیروانی در نخستین دیدار مرحله گروهی رقابتهای تنیس روی میز کمتر از ۱۵ سال به مصاف سوگام پودل از نپال رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.
نماینده کشورمان در دومین دیدار خود پاناویت سادتیرکیج از تایلند را ۳ بر صفر شکست داد.
شیروانی با کسب دو پیروزی متوالی، بدون شکست و بدون واگذاری حتی یک گیم، به عنوان صدرنشین گروه جواز حضور در مرحله حذفی رقابتهای تنیس روی میز کمتر از ۱۵ سال را کسب کرد.
هدایت پینگپنگبازان کشورمان در این رقابتها به عهده امین شیروانی است.
رقابتهای تنیس روی میز کانتندر جوانان بانکوک از ۱۸ تا ۲۱ شهریور در شهر بانکوک تایلند برگزار میشود.