امام جمعه سمنان، قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران را اقدامی سیاسی دانست و گفت: صدور این قطعنامه نشان‌دهنده استیصال دشمن در برابر جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه سمنان با اشاره به تصمیم اخیر شورای حکام درباره ایران گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران در میدان جنگ نتوانستند به اهداف خود دست یابند و اکنون با اقدامات سیاسی و صدور قطعنامه‌های ظالمانه، فشار بر ایران را دنبال می‌کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را دنبال می‌کند، اما در شرایطی که آمریکا به ایران حمله کرده است، شورای حکام به جای محکوم کردن این اقدام، جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به ادعای آمریکا درباره نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران اظهار کرد: اگر آمریکا مدعی نابودی کامل توان هسته‌ای ایران است، صدور قطعنامه علیه کشورمان نشان‌دهنده استیصال دشمن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی همچنین با قدردانی از اقدامات نیروهای مسلح و جبهه مقاومت، مدیریت تنگه هرمز و اقدامات انجام‌شده علیه تجهیزات آمریکایی را نشانه قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان همچنین با اشاره به روابط دوستانه ایران و عراق و میزبانی مردم این کشور از زائران ایرانی در مراسم اربعین، بر حفظ وحدت میان دو ملت تأکید کرد و گفت: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه میان ایران و عراق است و نباید اجازه تحقق این هدف را داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی در ادامه به بیانیه اجلاسیه فصلی اشاره کرد و گفت: استمرار تجمعات شبانه، حفظ وحدت و انسجام ملی، حمایت از جبهه مقاومت، پشتیبانی از شورای عالی امنیت ملی و افزایش تراز بازدارندگی کشور به‌ویژه در حوزه هسته‌ای، از محورهای مورد تأکید در این بیانیه است.