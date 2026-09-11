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فرمانده انتظامی رشت از دستگیری ۲ خرده فروش مواد مخدر و کشف یک کیلو و ۱۶۰ گرم شیره تریاک جاساز شده در خودروی آنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشنقلب گفت: ماموران کلانتری بخش لشتنشا هنگام گشتزنی و برقراری نظم و امنیت، به یک دستگاه خودروی تیبا با ۲ سرنشین مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو یک کیلو و ۱۶۰ گرم شیره تریاک که به صورت ماهرانه جاساز شده بود، کشف کردند.
فرمانده انتظامی رشت گفت : ۲ متهم ۲۸ و ۳۷ ساله و سابقهدار در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.